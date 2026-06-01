1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara Weather Alert : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, बांसवाड़ा में 3 जून तक चलेगी ठण्डी हवाएं, 50 KMPH रहेगी गति

Banswara Weather Alert : मौसम विज्ञानियों के अनुसार बांसवाड़ा में 3 जून तक ठण्डी हवाएं चलेगी। इनकी रफ्तार 40-50 किमी प्रति घंटा रहेगी। वहीं, बारिश के आसार भी बने हुए हैं।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 01, 2026

meteorologists forecasts Banswara cold winds till 3 june 40-50 kmph speeds wind IMD

बांसवाड़ा, शहर में रविवार दोपहर में छाए छितराए हुए बादल। फोटो पत्रिका

Banswara Weather Alert : बांसवाड़ा जिले की जनता के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों से हीटवेव के बाद अब अगले 7 दिन राहत भरे रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद बांसवाड़ा में शनिवार तड़के और रात्रि में हुई बारिश ने पारा 5 डिग्री तक गिर गया है और ठण्डी हवाएं लगातार जारी है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 3 जून तक ठण्डी हवाएं चलेगी और इनकी रफ्तार 40-50 किमी प्रति घंटा रहेगी। वहीं, बारिश के आसार भी बने हुए हैं।

12 मिमी बरसा पानी

शनिवार मध्य रात्रि बाद हल्की तेज हवाओं के साथ ही बिजली कड़कने लगी। करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद हवाएं थम गई। पर, बारिश रुक-रुक कर 2 बजे तक हुई। बूंदाबांदी होने से मौसम ठण्डा हो गया है। स्थितियां ये रही कि रविवार को हल्की तेज धूप खिलने के बावजूद लोगों को गर्मी का अहसास नहीं हुआ। पंखे एवं कूलरों की हवाएं लोगों को एसी का अहसास कराती दिखी। बांसवाड़ा शहर में गत 24 घंटों के दरम्यान 12 मिमी बारिश दर्ज की।

देसी आम के दाम घटे

दो दिन चली तेज हवाओं से देसी कच्चे एवं पके आम पेड़ों से झर गए। रविवार को शहर के जिला अस्पताल, मोहन कॉलोनी मार्ग, कुशलबाग मैदान, कॉमर्शियल कॉलोनी, कॉलेज लिंक रोड, प्रताप सर्कल आदि पर बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से काश्तकार टोपलों में लेकर पहुंचे। लोगों ने आम का आचार बनाने के लिए कच्चे आम खरीदे। दो दिन पूर्व देसी पके आम 100 से 150 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे। पर, रविवार को 80 से 120 रुपए प्रति किलो बिके।

रात को 8.9 डिग्री तक पारा गिरा

मौसम केन्द्र के अनुसार, बीते 2 दिन से अंधड़-बारिश के बाद राजस्थान के शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगभग सभी शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से नीचे रहा। दिन के अधिकतम तापमान में चार डिग्री तक गिरावट हुई। वहीं, रात के तापमान में सबसे अधिक गिरावट अजमेर में 8.9 डिग्री तक हुई। जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 35.6 और रात का न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री दर्ज किया गया।

बांसवाड़ा मौसम : आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस

बांसवाड़ा का मौसम आज सोमवार 1 जून को बेहद सुहावना है। ठंडी हवाएं राहत पहुंचा रहीं हैं। सुबह 10 बजे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज बांसवाड़ा का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बांसवाड़ा में आज बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Solar Industry : 1 जून से लागू होगा डीसीआर नियम, भारतीय सेल अनिवार्यता से सोलर कंपनियां परेशान
जयपुर
Rajasthan DCR rules implemented 1 June Indian Cell requirement Solar MSM Industry worries

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Jun 2026 09:48 am

Published on:

01 Jun 2026 09:46 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Weather Alert : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, बांसवाड़ा में 3 जून तक चलेगी ठण्डी हवाएं, 50 KMPH रहेगी गति

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांसवाड़ा में सिरफिरे युवक ने विवाहिता पर ब्लेड से किया हमला; गले, कमर और पैर में गंभीर घाव

Woman attacked with blade
बांसवाड़ा

Rajasthan Crime : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बांसवाड़ा से फरहान को दबोचा, देश विरोधी गतिविधि का आरोप

Delhi Police Special Cell arrest Farhan Banswara Allegations of anti-national activity
बांसवाड़ा

Rajasthan: सड़क हादसे में ABVP छात्र नेता की मौत, संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर

ABVP Leader Death
बांसवाड़ा

Banswara Road Accident : भाजपा नेता के बेटे व भतीजे की बाइक को कार ने मारी टक्कर, एक की हालात नाजुक, उदयपुर रेफर

Banswara Road Accident BJP leader son and nephew bike hit by car One critical condition
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा में सरिए से हमला कर पत्नी का सिर फोड़ा, हुई मौत, जमीन अपने नाम करवाना चाहता था पति

husband kills wife
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.