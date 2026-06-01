Banswara Weather Alert : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, बांसवाड़ा में 3 जून तक चलेगी ठण्डी हवाएं, 50 KMPH रहेगी गति

शनिवार मध्य रात्रि बाद हल्की तेज हवाओं के साथ ही बिजली कड़कने लगी। करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद हवाएं थम गई। पर, बारिश रुक-रुक कर 2 बजे तक हुई। बूंदाबांदी होने से मौसम ठण्डा हो गया है। स्थितियां ये रही कि रविवार को हल्की तेज धूप खिलने के बावजूद लोगों को गर्मी का अहसास नहीं हुआ। पंखे एवं कूलरों की हवाएं लोगों को एसी का अहसास कराती दिखी। बांसवाड़ा शहर में गत 24 घंटों के दरम्यान 12 मिमी बारिश दर्ज की।