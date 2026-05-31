Rajasthan Crime : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बांसवाड़ा से फरहान को दबोचा, देश विरोधी गतिविधि का आरोप

वहीं एक और क्राइम की खबर में बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के मोकमपुरा गांव में ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। स्थानीय व्यापारी लखन पंवार के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने पांच लाख अस्सी हजार रुपए उड़ा लिए। 27 तारीख की देर रात लगभग एक बजे, लखन पंवार के खाते से कुल पांच बार लेनदेन हुआ। मात्र आठ मिनट के अंतराल में साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते पर सेंध लगाई। दोपहर करीब 12 बजे जब लखन पंवार ने अपने मोबाइल पर आए संदेश देखे, तो उनके होश उड़ गए।