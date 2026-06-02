श्रीगंगानगर में ACB की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, घूस में मांगे थे 1 लाख रुपए

इसके बाद स्पेशल यूनिट बीकानेर ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। निर्धारित रणनीति के तहत परिवादी को आरोपी के संपर्क में भेजा गया। कार्रवाई के दौरान जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 50 हजार रुपए स्वीकार किए, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। पूरी कार्रवाई पुलिस निरीक्षक इन्द्र कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुई। एसीबी ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।