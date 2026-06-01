12 दिन बाद लिंक चैनल में दौड़ा पानी, शहर की पेयजल व्यवस्था को मिली बड़ी राहत

श्रीगंगानगर.करीब 12 दिन तक चली सफाई और मरम्मत के बाद शनिवार को साधुवाली से लिंक चैनल में पानी छोड़ दिया गया। इसके साथ ही शहर की पेयजल व्यवस्था को बड़ी राहत मिली है। मुख्य हैडवक्र्स की डिग्गियों में जल भंडारण शुरू हो गया है,जिससे आने वाले दिनों में पेयजल आपूर्ति अधिक सुचारू रहने की उम्मीद है। लंबे समय बाद हुए इस रखरखाव कार्य को जलापूर्ति व्यवस्था की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने लिंक चैनल की मरम्मत और सफाई का कार्य 18 मई को शुरू किया था, जिसे 29 मई की रात करीब तीन बजे पूरा कर लिया गया। इसके बाद शनिवार दोपहर चैनल में पानी प्रवाहित किया गया। विभाग के अधिशाषी अभियंता (शहर) मनिंदरजीत सिंह ने बताया कि मुख्य हैडवक्र्स में वर्तमान में 90 एमएलडी क्षमता के लगभग तीन दिन के जल भंडारण की व्यवस्था है। चैनल की मरम्मत के बाद पानी का प्रवाह बेहतर होगा और जलापूर्ति प्रबंधन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।