Bikaner: बालिका सैनिक स्कूल में सोफिया और व्योमिका सिंह जैसा बनने का सपना महंगा, भारी-भरकम फीस ने चौंकाया

निर्धारित फीस संरचना के अनुसार सभी वर्गों के लिए ट्यूशन फीस 50,000 रुपए, हॉस्टल फीस 50,000 रुपए, डाइट फीस 40,000 रुपए, वस्त्र शुल्क 2,000 रुपए तथा अन्य मदों को मिलाकर कुल वार्षिक शुल्क 1,50,000 रुपए निर्धारित किया गया है। हैरानी की बात है कि सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार सभी बालिकाओं को स्कूल ड्रेस, साइकिल, लाडो प्रोत्साहन योजना में आर्थिक मदद और पोषाहार व पाठ्य पुस्तकें तक फ्री दे रही है। परन्तु सैनिक स्कूल क्या सरकारी स्कूलों के दायरे में नहीं आते, यह सवाल भी उठ रहा है।