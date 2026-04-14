जयपुर-उदयपुर सुपरफास्ट अब रेगुलर, ट्रेन नंबर से ‘जीरो’ हटते ही किराया सस्ता, यात्रियों को बड़ी राहत

स्पेशल कैटगेरी में होने के कारण यात्रियों को सामान्य ट्रेनों की तुलना में अधिक किराया देना पड़ रहा था। अब ट्रेन के नंबर से ‘जीरो’ हटने के साथ ही यह नियमित श्रेणी में आ जाएगी और किराया भी कम हो जाएगा। सीपीआरओ अमित सुदर्शन के अनुसार, ट्रेन के नियमित होने से यात्रियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, कारण कि 500 किलोमीटर तक एक ही किराया लगता है, जिससे जयपुर से अजमेर जाने या उदयपुर जाने में एक ही किराया लगता था पर अब ऐसा नहीं होगा।