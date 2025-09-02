Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान में झाड़फूंक के बहाने तांत्रिक ने की अश्लील हरकतें, ऑफिस पहुंच गई भीड़, आरोपी फरार

लोगों का आरोप है कि तांत्रिक झाड़फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर महिलाओं को झांसे में लेकर शिकार बनाता था।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 02, 2025

jodhpur news
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर शहर के घंटाघर साइकिल मार्केट में स्थित एक कथित तांत्रिक के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर उसका महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग उसके ऑफिस पहुंच गए। बढ़ती भीड़ को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया।

आरोपी की तलाश जारी

सूचना पर सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर वहां से रवाना किया। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। आरोपी की तलाश भी जारी है।

ये भी पढ़ें

खाद्य विभाग के रडार पर 22,750 परिवार, तय समय पर नहीं किया यह काम, तो लगेगा बड़ा झटका
जोधपुर
Food Security Scheme

लोगों ने लगाया आरोप

लोगों का आरोप है कि तांत्रिक झाड़फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर महिलाओं को झांसे में लेकर शिकार बनाता था। बताया गया कि उसका निवास उदयमंदिर आसन क्षेत्र में है और साइकिल मार्केट स्थित दुकान में उसने ऑफिस खोल रखा है।

यह वीडियो भी देखें

वहीं वायरल वीडियो में अप्रेल 2023 की तारीख दिखाई दे रही है। ऐसे में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो पुराने हैं या फिर रिकॉर्डिंग सिस्टम की तारीख में तकनीकी गड़बड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 3 पिल्लों को चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से मार डाला, इलाके में मचा हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार
जोधपुर
Killing of puppies

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: राजस्थान में झाड़फूंक के बहाने तांत्रिक ने की अश्लील हरकतें, ऑफिस पहुंच गई भीड़, आरोपी फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट