Rajasthan: राजस्थान में झाड़फूंक के बहाने तांत्रिक ने की अश्लील हरकतें, ऑफिस पहुंच गई भीड़, आरोपी फरार

राजस्थान के जोधपुर शहर के घंटाघर साइकिल मार्केट में स्थित एक कथित तांत्रिक के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर उसका महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग उसके ऑफिस पहुंच गए। बढ़ती भीड़ को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया।
सूचना पर सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर वहां से रवाना किया। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। आरोपी की तलाश भी जारी है।
लोगों का आरोप है कि तांत्रिक झाड़फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर महिलाओं को झांसे में लेकर शिकार बनाता था। बताया गया कि उसका निवास उदयमंदिर आसन क्षेत्र में है और साइकिल मार्केट स्थित दुकान में उसने ऑफिस खोल रखा है।
यह वीडियो भी देखें
वहीं वायरल वीडियो में अप्रेल 2023 की तारीख दिखाई दे रही है। ऐसे में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो पुराने हैं या फिर रिकॉर्डिंग सिस्टम की तारीख में तकनीकी गड़बड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं।