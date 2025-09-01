राजस्थान में 3 पिल्लों को चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से मार डाला, इलाके में मचा हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के जोधपुर शहर के सरदारपुरा बी रोड पर रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक युवक ने तीन पिल्लों को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में डॉग लवर मौके पर जमा हो गए।