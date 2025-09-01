Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में 3 पिल्लों को चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से मार डाला, इलाके में मचा हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार

नेहरू पार्क की एनजीओ सदस्य अदिति बरडिया ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज करवाया है।

जोधपुर

Sep 01, 2025

राजस्थान के जोधपुर शहर के सरदारपुरा बी रोड पर रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक युवक ने तीन पिल्लों को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में डॉग लवर मौके पर जमा हो गए।

देर रात तक बी रोड और सरदारपुरा थाने पर भीड़ बनी रही। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को उसके घर के अंदर से दस्तयाब किया और शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया। सरदारपुरा पुलिस थाना ने बताया कि आरोपी आकाश पुत्र सत्यनारायण प्रजापत को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया है।

मामला दर्ज करवाया

नेहरू पार्क की एनजीओ सदस्य अदिति बरडिया ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद करने की कार्रवाई कर रही है। सोमवार सुबह पिल्लों का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सालय में करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की गई।

Published on:

01 Sept 2025 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान में 3 पिल्लों को चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से मार डाला, इलाके में मचा हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार

