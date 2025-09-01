SI भर्ती रद्द को लेकर राजपूत सभा का विरोध-प्रदर्शन, CM के नाम सौंपा ज्ञापन; बोले- ‘कोर्ट के फैसले की समीक्षा करे सरकार’

राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद जहां तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं, दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थी और उनके परिवारजन विरोध में उतर आए हैं। एक चयनित अभ्यर्थी की पत्नी कुसुम कुमावत का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अचानक हमारी दुनिया उजड़ गई। हमारी मांग है कि जिस तरह सिंगल बैंच में सरकार ने साथ दिया, उसी तरह डबल बैंच में भी वह हमारे लिए खड़ी हो। यह फैसला 800 मेहनती उम्मीदवारों की मेहनत को खारिज करता है।