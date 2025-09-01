SI भर्ती रद्द को लेकर राजपूत सभा का विरोध-प्रदर्शन, CM के नाम सौंपा ज्ञापन; बोले- ‘कोर्ट के फैसले की समीक्षा करे सरकार’

SI Bharti: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को रद्द किए जाने के विरोध में सोमवार को जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा ने प्रदर्शन किया। राजपूत समाज ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने सरकार से हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के फैसले की समीक्षा करने और हाईकोर्ट की डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मांग की है।
मारवाड़ राजपूत सभा ने ज्ञापन देते हुए मांग रखी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के फैसले पर सरकार समीक्षा करे। जिसके चलते 94 प्रतिशत ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है।
साथ ही सवाल उठाए कि 6 प्रतिशत फर्जी लोगों के लिए 94 प्रतिशत का गला क्यों घोटा जा रहा है। अभ्यर्थी नौकरी नहीं अपने जीने का हक मांग रहे हैं। यह भर्ती केवल नौकरी का साधन नहीं थी, बल्कि हजारों गरीब व मध्यवर्गीय परिवारों के जीवन का आधार थी। कई अभ्यर्थियों ने अन्य नौकरियां छोड़कर यह वर्दी चुनी, अब यदि भर्ती रद्द हुई तो उनके परिवार सड़क पर आ जायेगें।
राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद जहां तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं, दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थी और उनके परिवारजन विरोध में उतर आए हैं। एक चयनित अभ्यर्थी की पत्नी कुसुम कुमावत का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अचानक हमारी दुनिया उजड़ गई। हमारी मांग है कि जिस तरह सिंगल बैंच में सरकार ने साथ दिया, उसी तरह डबल बैंच में भी वह हमारे लिए खड़ी हो। यह फैसला 800 मेहनती उम्मीदवारों की मेहनत को खारिज करता है।