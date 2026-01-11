Madan Dilawar: जोधपुर में मदन दिलावर का अनोखा अंदाज, कार्यकर्ता के सामने कान पकड़ने का वीडियो हुआ वायरल

वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी अपनी बात रखी। उनका कहना था कि निजी बातचीत का वीडियो बनाना गलत है और यह निकृष्टता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता उनके भाइयों जैसे हैं और जरूरत पड़े तो वे माफी भी मांगने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह वीडियो बनाना अनुचित है। इसके साथ ही दिलावर ने बताया कि जोधपुर में एक निजी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। आरोप था कि स्कूल अतिक्रमित भूमि पर बना था और गलत जानकारी देकर मान्यता प्राप्त की गई थी।