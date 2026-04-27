Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों तेज, चना, धान व धनिया मंदा

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं नया मिल. लस्टर 2385 से 2450, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2450 से 2550, बेस्ट टुकड़ी 2550 से 2650, धान सुगन्धा 2800 से 3,801, धान (1509) 3800 से 4200, धान (1847) 3200 से 4201, धान (1718-1885) 4000 से 4590, धान (पूसा-1) 3000 से 4200, धान (1401-1886) 4100 से 4350, धान दागी 1500 से 3900, सोयाबीन 4500 से 5950, सोयाबीन बीज क्वालिटी 5800 से 6020, सरसों 6200 से 6801, अलसी 7200 से 7800, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1750, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 2100 से 2350, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी नयी 5800 से 6600, धनिया बादामी 11000 से 11700, धनिया ईगल 11800 से 12500, धनिया रंगदार 13000 से 15000, मूंग 6000 से 7400, उड़द 4500 से 7600, चना देशी 4800 से 5280, चना मौसमी नया 5100 से 5150, चना पेप्सी 5100 से 5251, चना डंकी पुराना 4000 से 4600, चना काबुली 5500 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।