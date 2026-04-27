27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों तेज, चना, धान व धनिया मंदा

लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2500 से 13500 रुपए रहा। बेस्ट माल 500 तेज रहा। किराना बाजार में खादय तेलों में भाव यथावत रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Apr 27, 2026

kota mandi bhav

भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 150000 कट्टे की रही। गेहूं मिल 25, सोयाबीन 100, सरसों 50 रुपए तेज रहा। चना 100, धान 50, धनिया 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2500 से 13500 रुपए रहा। बेस्ट माल 500 तेज रहा। किराना बाजार में खादय तेलों में भाव यथावत रहे।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं नया मिल. लस्टर 2385 से 2450, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2450 से 2550, बेस्ट टुकड़ी 2550 से 2650, धान सुगन्धा 2800 से 3,801, धान (1509) 3800 से 4200, धान (1847) 3200 से 4201, धान (1718-1885) 4000 से 4590, धान (पूसा-1) 3000 से 4200, धान (1401-1886) 4100 से 4350, धान दागी 1500 से 3900, सोयाबीन 4500 से 5950, सोयाबीन बीज क्वालिटी 5800 से 6020, सरसों 6200 से 6801, अलसी 7200 से 7800, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1750, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 2100 से 2350, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी नयी 5800 से 6600, धनिया बादामी 11000 से 11700, धनिया ईगल 11800 से 12500, धनिया रंगदार 13000 से 15000, मूंग 6000 से 7400, उड़द 4500 से 7600, चना देशी 4800 से 5280, चना मौसमी नया 5100 से 5150, चना पेप्सी 5100 से 5251, चना डंकी पुराना 4000 से 4600, चना काबुली 5500 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2690, चंबल 2650, सदाबहार 2520, लोकल रिफाइंड 2400, दीप ज्योति 2540, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2510 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3290, कोटा स्वास्तिक 2900, सोना सिक्का 3190, कटारिया गोल्ड 2910 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 2060, अशोका 2690 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4230 से 4270 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9150, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9200, नोवा 9150, अमूल 9700, मधुसूदन 9380, परम 9320 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 9000-9500, मोगर 10000-10500, चना दाल 6600-6800, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी में गिरावट व सोने में स्थिरता

सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी में गिरावट रही। सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी के भाव 1000 रुपए की गिरावट के साथ 244000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 153600 व शुद्ध सोने के भाव 154400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 153600

गोल्ड (22 k) :142222

गोल्ड (20 k) : 133565

गोल्ड (18 k) : 122880

गोल्ड (14 k) : 108169

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 08:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों तेज, चना, धान व धनिया मंदा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

New Vande Bharat Train: राजस्थान में पहली बार दौड़ी नई टेक्नोलॉजी वाली वंदे भारत, अब ट्रेनों की स्पीड होगी और तेज

Alstom Propulsion Vande Bharat
कोटा

‘कुछ घंटों में पहुंचेंगे दिल्ली-मुंबई…’, राजस्थान में यहां हुआ 184 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

Ramganjmandi
कोटा

Weather Update: ऑरेंज जोन में कोटा: भट्टी की तरह तपा शहर, पारा 45 डिग्री पार, जानें कब मिलेगी राहत

कोटा

कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र में KDA का बुलडोजर एक्शन, 2 दिन में 251 करोड़ की 2,500 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त

KDA Bulldozer Action
कोटा

Rajasthan Crime: मंगेतर ही निकली कातिल, इकलौते बेटे की हत्या पर छलका पिता का दर्द, बोले- रिश्ता पसंद नहीं था तो मना कर देते

Dharmendra Sen Murder Case-1
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.