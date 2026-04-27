Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों तेज, चना, धान व धनिया मंदा

भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 150000 कट्टे की रही। गेहूं मिल 25, सोयाबीन 100, सरसों 50 रुपए तेज रहा। चना 100, धान 50, धनिया 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2500 से 13500 रुपए रहा। बेस्ट माल 500 तेज रहा। किराना बाजार में खादय तेलों में भाव यथावत रहे।
भाव इस प्रकार रहे : गेहूं नया मिल. लस्टर 2385 से 2450, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2450 से 2550, बेस्ट टुकड़ी 2550 से 2650, धान सुगन्धा 2800 से 3,801, धान (1509) 3800 से 4200, धान (1847) 3200 से 4201, धान (1718-1885) 4000 से 4590, धान (पूसा-1) 3000 से 4200, धान (1401-1886) 4100 से 4350, धान दागी 1500 से 3900, सोयाबीन 4500 से 5950, सोयाबीन बीज क्वालिटी 5800 से 6020, सरसों 6200 से 6801, अलसी 7200 से 7800, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1750, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 2100 से 2350, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी नयी 5800 से 6600, धनिया बादामी 11000 से 11700, धनिया ईगल 11800 से 12500, धनिया रंगदार 13000 से 15000, मूंग 6000 से 7400, उड़द 4500 से 7600, चना देशी 4800 से 5280, चना मौसमी नया 5100 से 5150, चना पेप्सी 5100 से 5251, चना डंकी पुराना 4000 से 4600, चना काबुली 5500 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2690, चंबल 2650, सदाबहार 2520, लोकल रिफाइंड 2400, दीप ज्योति 2540, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2510 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3290, कोटा स्वास्तिक 2900, सोना सिक्का 3190, कटारिया गोल्ड 2910 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 2060, अशोका 2690 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4230 से 4270 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9150, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9200, नोवा 9150, अमूल 9700, मधुसूदन 9380, परम 9320 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 9000-9500, मोगर 10000-10500, चना दाल 6600-6800, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी में गिरावट व सोने में स्थिरता
सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी में गिरावट रही। सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी के भाव 1000 रुपए की गिरावट के साथ 244000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 153600 व शुद्ध सोने के भाव 154400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 153600
गोल्ड (22 k) :142222
गोल्ड (20 k) : 133565
गोल्ड (18 k) : 122880
गोल्ड (14 k) : 108169
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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