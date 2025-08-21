राजस्थान: पहचान की चूक, परिजनों ने दूसरे शख्स का कराया पोस्टमार्टम, पता चला तो मचा हड़कंप

हादसे के दौरान मौत होने पर मृत शव को मोर्चरी में रखा जाता है। इसके बाद शव पर पहचान के लिए टैग लगाए जाते है। इसके बाद पोस्टमार्टम से पहले परिजनों की ओर से मृतक के दस्तावेज, चेहरे या कपड़ों के आधार पर संबंधित की पहचान करवाई जाती है। पहचान के बाद अस्पताल को पोस्टमार्टम के लिए तहरीर दी जाती है। इसके बाद पोस्टमार्टम हो पाता है। बुधवार को हुए हादसे के दौरान इस पूरी प्रक्रिया को लेकर लापरवाही बरती गई है। जोधपुर निवासी मृतक के मामा ने केवल कद-काठी के आधार पर पहचान कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी मृतक के दस्तावेज देखे बिना पोस्टमार्टम के लिए तहरीर दे दी। जिसका नतीजा हुआ है कि दोनों मृतकों के परिजनों में गलफत का माहौल बना रहा। मामले में अस्पताल में आंतरिक जांच कमेटी बनाई गई है।