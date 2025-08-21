Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

राजस्थान: पहचान की चूक, परिजनों ने दूसरे शख्स का कराया पोस्टमार्टम, पता चला तो मचा हड़कंप

सीकर जिले के सबसे बड़े कल्याण अस्पताल में बुधवार को लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल की मोर्चरी में बुधवार को सड़क हादसे के दो मृतकों की पहचान में गफलत ने परिजनों के दुख को और बढ़ा दिया।

सीकर

kamlesh sharma

Aug 21, 2025

कल्याण अस्पताल: फाइल फोटो पत्रिका

सीकर जिले के सबसे बड़े कल्याण अस्पताल में बुधवार को लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल की मोर्चरी में बुधवार को सड़क हादसे के दो मृतकों की पहचान में गफलत ने परिजनों के दुख को और बढ़ा दिया। पहचान करने में बरती गई लापरवाही की बानगी है कि मृतक की जगह दूसरे मृत युवक का पोस्टमार्टम कर दिया गया।

मामले के अनुसार मंगलवार को दादिया और नेछवा क्षेत्र में सड़क हादसे के दौरान दो मृतकों का बुधवार को पोस्टमार्टम होना था। मोर्चरी में पोस्टमार्टम के दौरान पोस्टमार्टम से पहले जोधपुर निवासी पंकज शर्मा के मामा महेन्द्र ने फौरी तौर पर मृतक की पहचान कर ली।

इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर परिजन कल्याण अस्पताल से चले गए। इसके बाद नेछवा क्षेत्र में हुए हादसे के मृतक श्रवण के परिजन मोर्चरी में पहुंचे और शव के श्रवण का नहीं होने की बात कही। इससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

इसके बाद आनन-फानन में पंकज का शव लेकर रवाना हो चुके परिजनों और संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना दी। बाद में पंकज के परिजन वापस अस्पताल पहुंचे और शव को सौंपा। बाद में दूसरे शव का पोस्टमार्टम करवा कर सही परिजनों को सौंपा गया और परिजनो से शव की गलत पहचान करने का लिखित में दस्तावेज लिया।

यूं समझें लापरवाही को

हादसे के दौरान मौत होने पर मृत शव को मोर्चरी में रखा जाता है। इसके बाद शव पर पहचान के लिए टैग लगाए जाते है। इसके बाद पोस्टमार्टम से पहले परिजनों की ओर से मृतक के दस्तावेज, चेहरे या कपड़ों के आधार पर संबंधित की पहचान करवाई जाती है। पहचान के बाद अस्पताल को पोस्टमार्टम के लिए तहरीर दी जाती है। इसके बाद पोस्टमार्टम हो पाता है। बुधवार को हुए हादसे के दौरान इस पूरी प्रक्रिया को लेकर लापरवाही बरती गई है। जोधपुर निवासी मृतक के मामा ने केवल कद-काठी के आधार पर पहचान कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी मृतक के दस्तावेज देखे बिना पोस्टमार्टम के लिए तहरीर दे दी। जिसका नतीजा हुआ है कि दोनों मृतकों के परिजनों में गलफत का माहौल बना रहा। मामले में अस्पताल में आंतरिक जांच कमेटी बनाई गई है।

परिजनों ने ही गड़बड़ी की है…

पोस्टमार्टम के दौरान कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान पहचान में परिजनों ने गडबड़ी की है। परिजनों और पुलिस की पहचान के आधार पर ही पोस्टमार्टम किया गया। दूसरे मृतक के परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो मामले का पता चला। इसके बाद उन्हें बीच रास्ते से वापस बुलाया गया और परिजनों की सही पहचान के बाद उनको शव सौंप दिया गया।

डॉ. रणजीत बेंदा, मेडिकल ज्यूरिस्ट

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 05:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान: पहचान की चूक, परिजनों ने दूसरे शख्स का कराया पोस्टमार्टम, पता चला तो मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.