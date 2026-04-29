Jodhpur: 49 साल का अटूट साथ छूटा… पत्नी की मौत के 24 घंटे में पति ने भी तोड़ा दम, अधूरा रह गया सपना

ममता ने बताया कि दोनों के बीच अटूट प्रेम था। मां यदि 10 मिनट भी कहीं चली जाती थी तो वो बेचैन होकर मां को ही ढूंढते रहते। उन्हें याद नहीं कि पापा ने खुद को कभी मां से 10 मिनट भी अलग किया हो। पापा हर समय राधा-राधा नाम ही पुकारते रहते थे।

पुत्रवधु रितिका का कहना है कि उनके ससुर को पैदल चलने में तकलीफ थी, लेकिन सासू मां कभी इधर-उधर होतीं तो वो उनके पीछे उन्हें ढूंढते हुए आ जाते थे। अब सासू मां चली गईं, तो उन्हें भी ढूंढते हुए खुद उनके पास पहुंच गए।