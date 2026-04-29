राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर: स्कूटी में लगी आग, स्कूलों में छुट्टी की मांग, 4 दिन आंधी-बारिश येलो अलर्ट जारी

Kota Weather Update: कोटा शहर में मंगलवार को दिन और रात के तापमान में कमी आई लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। दिनभर सड़कें तवे सी तपती रही और लू के थपेड़े पड़ते रहे। दुपहरी में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम ही रही। वहीं तेज गर्मी के कारण कोटा में गर्मी के कारण स्कूटी में आग लग गई। वहीं अगले 4 दिन मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में बारिश की संभावना भी जताई है।