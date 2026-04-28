Weather Update: राजस्थान में मौसम लेगा करवट, IMD ने 19 शहरों में अंधड़-बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट किया जारी

राजधानी जयपुर में भी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। यहां अधिकतम तापमान में करीब तीन डिग्री की कमी दर्ज की गई। इसी तरह न्यूनतम तापमान में भी पांच से सात डिग्री तक गिरावट आई है, जिससे रात के समय थोड़ी राहत महसूस की जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले छह दिनों तक दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत 22 राज्यों में आंधी और बारिश का असर बना रह सकता है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। वहीं हिमालयी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है।