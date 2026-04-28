Jaipur News: तेज रफ्तार कार और ट्रेलर की आमने-सामने भिड़ंत, दो युवकों की मौत, खाटूधाम से दर्शन कर लौट रहे थे यूपी

जहां चिकित्सकों ने शैलेश (25) पुत्र पप्पू राम धोबी निवासी खितोली, जालौन उत्तर प्रदेश और सत्यम दुबे (29) पुत्र मनोज दुबे निवासी सरावन थाना बोहन जिला जालौन उत्तर प्रदेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं सागर (23) पुत्र उमेश चौधरी निवासी थलेस्वरी मंदिर के पास जालौन उत्तर प्रदेश और अंजलि (23) पुत्री अनुराग शुक्ला निवासी अकौशी जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश का उपचार जारी है। सभी लोग खाटू श्याम जी के दर्शन कर उत्तर प्रदेश लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी और पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द कर दिया।