2 मई को गुलाबी होगा जयपुर: एक दिन में 500 दीवारें रंगने का रिकॉर्ड बनाने निकला निगम

जयपुर। गुलाबी नगरी को नए रंगों में रंगने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर निगम जयपुर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 से पहले “रंग दे गुलाबी” अभियान की घोषणा की है। इस पहल के तहत 2 मई, शनिवार को शहरभर में एक ही दिन में 500 दीवारों को रंगने का लक्ष्य रखा गया है।

नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में आयुक्त ओम कसेरा ने इसे जयपुर के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि “सफाई सेवा मैराथन” के बाद यह अभियान शहर की सुंदरता और जनभागीदारी को एक नए स्तर पर ले जाएगा।

अभियान का उद्देश्य केवल दीवारों को गुलाबी रंग में रंगना नहीं है, बल्कि जयपुर की पहचान को और मजबूत करना है। इसके तहत पारंपरिक गुलाबी के साथ-साथ आकर्षक और कलात्मक रंगों का उपयोग किया जाएगा, ताकि हर क्षेत्र अपनी अलग पहचान के साथ उभरे।