RPSC Exam: राजस्थान में आगामी तीन माह में 9727 पदों की लिए होंगी भर्ती परीक्षाएं, 5 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

आयोग जनवरी से नवम्बर तक 12 हजार 143 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर पिछले साल दिसम्बर में जारी कर चुका है। इसके तहत जनवरी से चालू अप्रेल तक डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर आयुष, कनिष्ठ रसायनज्ञ, सहायक विद्युत निरीक्षक सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती (मुख्य) परीक्षा, सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर, पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता भर्ती परीक्षा हो चुकी हैं। यह परीक्षाएं 2430 पदों के लिए कराई गई हैं।