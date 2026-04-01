RPSC Exam: राजस्थान में आगामी तीन माह में 9727 पदों की लिए होंगी भर्ती परीक्षाएं, 5 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

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अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित अभ्यर्थियों के लिए मई से जुलाई खास रहेंगे। तीन माह की अवधि में आयोग 9 हजार 727 पदों की परीक्षाएं कराएगा। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाएं शामिल हैं। इनके लिए सर्वाधिक केंद्रों और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी।
आयोग जनवरी से नवम्बर तक 12 हजार 143 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर पिछले साल दिसम्बर में जारी कर चुका है। इसके तहत जनवरी से चालू अप्रेल तक डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर आयुष, कनिष्ठ रसायनज्ञ, सहायक विद्युत निरीक्षक सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती (मुख्य) परीक्षा, सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर, पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता भर्ती परीक्षा हो चुकी हैं। यह परीक्षाएं 2430 पदों के लिए कराई गई हैं।
अब मई से जुलाई तक 9 हजार 727 पदों की भर्ती परीक्षाएं होंगी। इनमें 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने कैलेंडर में 26 अप्रेल, 3 मई, 29 नवम्बर, 6 और 27 दिसम्बर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं।
(तिथियां आयोग के अनुसार)
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