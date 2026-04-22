प्रसंगवश: पूर्वानुमान में ही विफल तो कैसे होगा समाधान

यह चिंता इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर की हवा न सिर्फ जहरीली ही हो रही, बल्कि उसे समझने की क्षमता भी उतनी ही धुंधली साबित हो रही है। वायु प्रदूषण के पूर्वानुमान का जो तंत्र आमजन को चेताने के लिए बनाया गया था, वही अब खुद 'अविश्वसनीय' बनता जा रहा है। 65 फीसदी से भी कम सटीकता वाला पूर्वानुमान न केवल वैज्ञानिक विफलता है, बल्कि नीति-निर्माण की कमजोरी का भी आईना है।