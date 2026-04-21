महिला किसानः श्रम अधिक, पहचान कम

कृषि केवल अन्न उत्पादन की प्रक्रिया नहीं है; यह किसी भी समाज की जीवनरेखा है। इस जीवनरेखा को जीवित रखने में जिन हाथों का योगदान सबसे अधिक है, वे अक्सर इतिहास और नीतियों में सबसे कम दिखाई देते हैं, और वे हाथ महिलाओं के हैं। खेतों में उनका श्रम व्यापक है, लेकिन पहचान सीमित। इसी अदृश्य श्रम और असमानता को वैश्विक स्तर पर रेखांकित करने के उद्देश्य से वर्ष 2026 को महिला किसानों पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की पहल की जा रही है, जिसका समन्वय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों का उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और नीतिगत सुधार को प्रोत्साहित करना है। यह पहल स्मरण कराती है कि खाद्य उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने के बावजूद महिलाओं को भूमि, संसाधनों और अवसरों में समान अधिकार अब भी पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं।