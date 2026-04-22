पत्रिका में प्रकाशित आलेख: किसे शर्म आएगी ?

इसका नतीजा यह हुआ कि सुरक्षा के लिए जिम्मेदार शीर्ष अफसरों में उत्तरदायित्व का बोध ही दिखाई नहीं देता। ना घटना होने पर उन्हें किसी तरह की शर्म आती। भले ही पूरी दुनिया के सामने देश का सिर शर्म से झुक जाए। होना यह चाहिए कि किसी भी तरह की जांच शुरू होने से पूर्व महत्त्वपूर्ण व्यक्ति की संबंधित यात्रा के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को तुरंत प्रभाव से पदमुक्त कर दिया जाए और फिर किसी तरह की जांच की जाए। इतनी कठोरता होगी तभी लापरवाही की घटनाएं बंद होंगी। बयालीस वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने प्रधानमंत्री के सरकारी निवास पर हत्या कर दी थी। कितनी बड़ी चूक रही होगी ! इसके सात साल बाद 21 मई 1991 को उनके पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमलावर ने बम विस्फोट से उड़ा दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की सचिवालय परिसर में हत्या कर दी गई।