संपादकीय: भौतिक सुविधाओं के बीच हिंसा की डरावनी तस्वीर

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि साधन सम्पन्न होने के बावजूद अमरीकी अवसाद के शिकार होकर बंदूक का सहारा लेते नजर आते हैं। पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अमरीका में बंदूक हिंसा के कारण हर साल तीस से चालीस हजार लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। अमरीकियों में बंदूक प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां कुल आबादी से अधिक संख्या में बंदूकें हैं। वर्ष २०१९ में लास वेगास शहर में हुई सामूहिक गोलीबारी में ५० से अधिक लोगों की मौत हुई थी। बंदूक तक आसान पहुंच होने के कारण अमरीका आज एक ऐसे संकट में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं। अमरीका में बंदूक से आत्महत्या करने वालों की संख्या भी दूसरे देशों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। अमरीकी संविधान अपने नागरिकों को हथियार रखने और साथ ले जाने का अधिकार देता है। यही अधिकार अमरीका में 'बंदूक संस्कृति' के रूप में डरावने ढंग से सामने आ रहा है। अमरीकी संसद में इस मुद्दे पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है, पर इसका हल निकलना तो दूर समस्या और विकराल रूप लेती जा रही है। समूचा अमरीका इस मुद्दे को लेकर दो धड़ों में बंटा है। एक पक्ष बंदूक रखने के संवैधानिक अधिकार पर जोर देता है तो दूसरा पक्ष बंदूक संस्कृति पर नियंत्रण की मांग उठाता है। समझने की बात यह है कि कोई अधिकार और आजादी यदि मानवता की ही दुश्मन बन जाए तो क्या ऐसी आजादी पर अंकुश लगाने के लिए गंभीरता से विचार नहीं किया जाना चाहिए? यहां सवाल अकेले अमरीका का नहीं है। यूरोप के अनेक देश इस समस्या से ग्रसित हैं।

