दुखों के ‘पहाड़’ को चीरकर कोमल ने बनाई सफलता की ‘राह’, पति के निधन के बाद पहले ही प्रयास में RAS में चयन

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोमल ने प्रशासनिक सेवा में जाने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरी एकाग्रता और दृढ़ निश्चय के साथ आरएएस परीक्षा की तैयारी शुरू की। उनकी मेहनत और लगन का परिणाम रहा कि उन्होंने पहले ही प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण कर सफलता का परचम लहरा दिया। कोमल की सफलता पर परिजनों में खुशी का माहौल है। कोमल की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। परिजन और क्षेत्रवासी उनकी इस सफलता को प्रेरणादायक मान रहे हैं।