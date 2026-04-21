Education News: शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय,विद्यालयों में पासबुक के उपयोग पर लगा प्रतिबंध हटा, आदेश भी जारी

Passbook Ban Removed: जयपुर। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में पासबुक के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर्व में जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत कर दिया गया है। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19157/2023 में पारित आदेश दिनांक 12 फरवरी 2026 के संदर्भ में लिया गया है।