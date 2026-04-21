21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Water Crisis 2026 : … तो अब ‘ग्रामीण राजस्थान’ की बुझेगी प्यास, जानें भीषण गर्मी में क्या है भजनलाल सरकार का ‘वॉटर एक्शन प्लान’?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान में भीषण गर्मी से पहले ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो दिवसीय राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया गया, जिससे ग्रामीणों को सुचारू जल आपूर्ति का भरोसा मिला है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Apr 21, 2026

File PIC

File PIC

राजस्थान में पारा चढ़ने के साथ ही पेयजल संकट की आहट को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता को धरातल पर उतार रही है। इसी कड़ी में 18 और 19 अप्रैल को प्रदेशभर में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसने ग्रामीण इलाकों में बंद पड़े जल स्रोतों में फिर से जान फूंक दी है।

गांव-गांव पहुँचे 'कलक्टर से तहसीलदार'

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद राजस्थान के सभी जिलों में जिला कलक्टर, एसडीएम और जलदाय विभाग के अभियंताओं ने दफ्तर छोड़कर गांवों का रुख किया।

  • सघन निरीक्षण: दो दिनों के भीतर कुल 2677 कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया गया।
  • योजनाओं की समीक्षा: इस दौरान जल जीवन मिशन (JJM) के 407, अमृत योजना के 80 और ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी के 77 महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति जांची गई।

ग्राउंड रिपोर्ट: 2775 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण

यह अभियान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तकनीकी टीमों ने मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। जलदाय विभाग की करीब 450 टीमों ने पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर कार्य किया:

  1. हैण्डपम्पों का पुनरुद्धार: लंबे समय से खराब पड़े 1535 हैण्डपम्पों की मरम्मत कर उन्हें दोबारा चालू किया गया।
  2. लीकेज पर लगाम: पाइपलाइनों में रिसाव के कारण हो रही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए 911 स्थानों पर लीकेज दुरुस्त किए गए।
  3. अन्य सुधार: पानी की टंकियों और वितरण केंद्रों पर 329 अन्य तकनीकी सुधार कार्य भी संपन्न किए गए।

अमृत और जल जीवन मिशन को मिली नई गति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की एक-एक बूंद कीमती है। अभियान के दौरान जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइनों की गुणवत्ता की भी जांच की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के मौसम में किसी भी गांव या ढाणी में टैंकरों पर निर्भरता कम की जाए और पाइपलाइन के जरिए नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो।

ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी: सूखे हलक नहीं रहेंगे प्यासे

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी कार्यों को प्राथमिकता दी है। जहाँ जल स्रोत सूख गए हैं, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाओं का सघन निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री के इस विजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गर्मी की तपिश बढ़ने से पहले ही बुनियादी ढांचा इतना मजबूत हो जाए कि लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों पैदल न चलना पड़े।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में आखिर क्यों घूस ले रहे SDM स्तर के अफसर? जानिए सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
जयपुर
AI PIC

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Water Crisis 2026 : … तो अब ‘ग्रामीण राजस्थान’ की बुझेगी प्यास, जानें भीषण गर्मी में क्या है भजनलाल सरकार का ‘वॉटर एक्शन प्लान’?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुखों के ‘पहाड़’ को चीरकर कोमल ने बनाई सफलता की ‘राह’, पति के निधन के बाद पहले ही प्रयास में RAS में चयन

jaipur komal yadav ras
जयपुर

Rajasthan News : ये कैसा सिस्टम :  कार में हेलमेट नहीं पहना… कट गया 1000 रुपए का चालान!

जयपुर

Education News: शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय,विद्यालयों में पासबुक के उपयोग पर लगा प्रतिबंध हटा, आदेश भी जारी

जयपुर

‘स्टील फ्रेम’ का आह्वान, आदर्शों की तरफ लौटें

जयपुर

आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर भारत की बड़ी छलांग

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.