‘स्टील फ्रेम’ का आह्वान, आदर्शों की तरफ लौटें

स्वतंत्रता के उन प्रारंभिक क्षणों में, जब विभाजन की पीड़ा, विस्थापन की वेदना और सैकड़ों रियासतों के विखंडित स्वार्थ भारत की एकता को चुनौती दे रहे थे, तब सरदार पटेल ने केवल राजनीतिक दूरदर्शिता ही नहीं दिखाई, बल्कि प्रशासनिक आत्मा का भी सृजन किया। सरदार पटेल की दृष्टि में लोक सेवक वह था, जो सत्ता का उपभोग नहीं करता, बल्कि उसे जनकल्याण की साधना में रूपांतरित करता है। वह शासक नहीं, सेवक है। आज जब हम इस दिवस के दर्पण में स्वयं को देखते हैं, तो क्या वही तेज, वही तप, वही निष्ठा दृष्टिगोचर होती है? यह प्रश्न असहज कर सकता है, किन्तु अनिवार्य भी है। समय के प्रवाह में, जैसे किसी स्वच्छ सरिता में अवांछित तत्व घुलने लगते हैं, वैसे ही हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी कुछ विकृतियां प्रवेश कर गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे प्रसंग सामने आए हैं जहां लोक सेवकों की निष्पक्षता, उनकी ईमानदारी और उनकी प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिह्न लगा है। कुछ अधिकारी, जो जनसेवा के व्रतधारी होने चाहिए थे, वे निजी लाभ, सत्ता के दबाव या प्रलोभनों के जाल में उलझते हुए दिखाई दिए। यह उस आदर्श का क्षरण है, जिसे कभी राष्ट्र की आत्मा माना गया था। इसलिए, 'सिविल सेवा दिवस' केवल उत्सव का न होकर आत्ममंथन का दिवस होना चाहिए। यह वह समय है जब प्रत्येक लोक सेवक को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या मैं उस आदर्श के अनुरूप हूं जिसकी अपेक्षा मुझसे की गई थी? क्या मेरे निर्णयों में जनहित सर्वोपरि है? क्या मैं सत्ता के निर्देशों को केवल यंत्रवत पालना के रूप में देखता हूं या जनकल्याण के साधन के रूप में?

