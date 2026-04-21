आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर भारत की बड़ी छलांग

भारत अभी यूरेनियम और प्लूटोनियम पर आधारित रिएक्टर चला रहा है। पीएफबीआर प्लूटोनियम पैदा करेगा और इसी से आगे चलकर थोरियम को इस्तेमाल करने योग्य ईंधन में बदला जाएगा। पीएफबीआर 'मेड इन इंडिया' का एक जानदार उदाहरण है। एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उतना ही नया ईंधन तैयार करता है। इसी वजह से इसे 'ब्रीडर' कहा जाता है। इसमें प्लूटोनियम- यूरेनियम के इस्तेमाल से न केवल एनर्जी पैदा होती है, बल्कि भविष्य के लिए अतिरिक्त ईंधन भी तैयार होता है। पुरानी परमाणु राख (वेस्ट) को ही यह नए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर लेगा। इससे विदेश से महंगा यूरेनियम नहीं खरीदना पड़ेगा। सोचिए, भारत की सदियों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह कितना बड़ा कदम है! पीएफबीआर के साथ ही भविष्य में थोरियम आधारित रिएक्टर विकसित करने का रास्ता व्यावहारिक रूप से खुल गया है। यह रिएक्टर मौसम पर निर्भर नहीं और कोयले या हाइड्रो से 2-3 गुना सस्ता पड़ेगा। इसका कार्बन एमिशन कोयले की बिजली से कई गुना कम बताया जा रहा है। आने वाले समय में भारत दुनिया का पहला बड़ा थोरियम पावर देश बन सकता है। भविष्य में भारत की बिजली आयात पर निर्भरता घटेगी और वह सस्ती होगी। कोयले या विदेशी यूरेनियम से यह 10 गुना ज्यादा कुशल होगी।

