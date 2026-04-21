Kota: बिजली-पानी की समस्या से मिलेगी राहत, 24 घंटे खुलेंगे कंट्रोल रूम, PHED ने जारी किए नंबर

जिले में बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया है। अधीक्षण अभियंता शिव चरण जांगिड़ ने बताया कि उपभोक्ता लाइन फॉल्ट, तार टूटने, ट्रांसफार्मर खराबी अथवा सप्लाई बाधित होने जैसी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1800-180-6507, 1912 एवं 0141-2203000 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम के नंबर 0744-2323638 और 9413391086 भी जारी किए गए हैं। केईडीएल कोटा क्षेत्र के लिए 0141-3532000, 1912, 1800-330-1912, 9116656776 और 9116656775 नंबरों पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उपभोक्ता बिजली मित्र मोबाइल एप और वेबसाइट www.bijlimitra.com⁠ के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।