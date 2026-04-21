Rajasthan : PM मोदी सभा स्थगित होते ही थम गया 1600 बसों का पहिया, मिनटों में बदली व्यवस्थाओं की तस्वीर

Pachpadra Refinery Fire Incident : बाड़मेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी उद्घाटन सभा के लिए बाड़मेर और बालोतरा जिलों में बड़े स्तर पर परिवहन व्यवस्था की गई थी। करीब 1600 बसों का इंतजाम कर हजारों लोगों को सभा स्थल तक पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना मिलते ही पूरी व्यवस्था पलभर में बदल गई और सभी बसों को वापस रवाना कर दिया गया।