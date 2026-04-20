20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Pachpadra Refinery Fire Incident : ‘मुख्यमंत्री लें सार्वजनिक ज़िम्मेदारी’, सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, सातवें आसमान पर सियासी पारा !

पचपदरा रिफाइनरी में आगजनी की घटना पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए इसे 'सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली चेतावनी' करार दिया है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Nakul Devarshi

Apr 20, 2026

CM Bhajan Lal and Hanuman Beniwal - File PIC

CM Bhajan Lal and Hanuman Beniwal - File PIC

राजस्थान के 'ड्रीम प्रोजेक्ट' पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग ने अब प्रदेश के सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस के बाद अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा हमला बोला है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार की 'आनंद-फानन' वाली तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और औद्योगिक माहौल के लिए एक खतरनाक संकेत है।

'यह महज संयोग नहीं, गंभीर साजिश या लापरवाही है'

सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी पोस्ट में सुरक्षा व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित हो और उससे महज 24 घंटे पहले इतनी संवेदनशील जगह पर आग लग जाए, तो इसे सामान्य हादसा नहीं माना जा सकता।



उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया, 'पीएम के दौरे से पहले आपने स्थिति का जायजा लिया था, फिर भी ऐसी चूक कैसे हुई? क्या शासन-प्रशासन केवल दिखावे की तैयारियों में व्यस्त है?'

'निवेश और औद्योगिक विकास पर उठे सवाल'

बेनीवाल ने इस घटना को राजस्थान के भविष्य से जोड़ते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री के दौरे के समय भी रणनीतिक महत्व वाली जगहें सुरक्षित नहीं हैं, तो प्रदेश में बड़े निवेश कैसे आएंगे? उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरते हुए कहा कि यह आगजनी साबित करती है कि पीएम दौरे की तैयारियां आनन-फानन में की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को केवल उद्घाटन करवाने की होड़ है, सुरक्षा मानकों की कोई चिंता नहीं।

'मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से लें जिम्मेदारी'

हनुमान बेनीवाल ने इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर डाली है। उन्होंने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए इस गंभीर चूक और आगजनी की जिम्मेदारी उन्हें सार्वजनिक रूप से स्वीकार करनी चाहिए। बेनीवाल के इस बयान के बाद सियासी हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कल होने वाले कार्यक्रम से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई बड़ा बदलाव होगा।

लोकार्पण से पहले 'अग्नि परीक्षा' में फंसी सरकार

एक ओर जहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज रिफाइनरी दौरा प्रस्तावित है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के चौतरफा हमले ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। पचपदरा में लगी यह आग अब केवल यूनिट तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने आगामी विधानसभा और लोकसभा उप-चुनावों से पहले एक बड़ा 'सियासी मुद्दा' खड़ा कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Pachpadra Refinery Fire Incident : ‘ये खबर सुनकर…’, रिफाइनरी में भीषण आग पर क्या बोले अशोक गहलोत?
जयपुर
Ashok Gehlot - File PIC

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 05:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Pachpadra Refinery Fire Incident : ‘मुख्यमंत्री लें सार्वजनिक ज़िम्मेदारी’, सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, सातवें आसमान पर सियासी पारा !

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pachpadra Refinery Fire: पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग, PM का दौरा स्थगित, कल मोदी करने वाले थे उद्घाटन

Pachpadra Refinery Fire
बाड़मेर

PM मोदी के आगमन से पहले पचपदरा रिफाइनरी में हड़कंप, लोकार्पण से 24 घंटे पहले यूनिट में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार

रिफाइनरी में भीषण आग
बाड़मेर

मानसून 2026 का पूर्वानुमान: इस साल राजस्थान में बारिश के सुकाल या अकाल का संकेत? कुल्हड़, परछाई और पक्षियों से चलेगा पता

Monsoon 2026 Prediction
बाड़मेर

Success Story: राजस्थान में बालोतरा के 4 शिक्षकों का कमाल, चुनौतियों को मात देकर एक साथ बने RAS अफसर

RAS Success Story Rajasthan
बाड़मेर

Pachpadra Refinery : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफाइनरी लोकार्पण का काउंटडाउन, पुलिस ने जारी किया ये 'स्पेशल प्लान'

रिफाइनरी लोकार्पण सभास्थल के चारों तरफ प्रधानमंत्री के कटआउट पोस्टर्स
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.