Pachpadra Refinery Fire Incident : ‘मुख्यमंत्री लें सार्वजनिक ज़िम्मेदारी’, सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, सातवें आसमान पर सियासी पारा !

राजस्थान के 'ड्रीम प्रोजेक्ट' पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग ने अब प्रदेश के सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस के बाद अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा हमला बोला है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार की 'आनंद-फानन' वाली तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और औद्योगिक माहौल के लिए एक खतरनाक संकेत है।