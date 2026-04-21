Kota: किसानों के खातों में पहुंचे 90.76 करोड़ रुपए, मानसून सत्र 2025 का मिला अनुदान

बीमा क्लेम भुगतान में चेचट तहसील के 12 हजार 307 प्रभावित काश्तकारों को 8 करोड़ 48 लाख 80 रुपए, दीगोद तहसील के 24 हजार 118 प्रभावित काश्तकारों को 17 करोड़ 99 लाख 25 हजार 943 रुपए, कनवास तहसील के 9 हजार 848 प्रभावित काश्तकारों को 4 करोड़ 55 लाख 89 हजार 857 रुपए, लाडपुरा तहसील के 18 हजार 552 प्रभावित काश्तकारों को 20 करोड़ 33 लाख 60 हजार 6 रुपए, पीपल्दा तहसील के 31 हजार 339 प्रभावित काश्तकारों को 22 करोड़ 6 लाख 56 हजार 371 रुपए, रामगंजमंडी तहसील के 9 हजार 747 प्रभावित काश्तकारों को 6 करोड़ 52 लाख 53 हजार 55 रुपए और सांगोद तहसील के 13 हजार 395 प्रभावित काश्तकारों को 11 करोड़ 23 लाख 6 हजार 263 रुपए का भुगतान काश्तकारों के बैंक खातों में किया गया है।