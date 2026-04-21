JEE Mains 2026 Topper: जेईई मेन्स में पहली रैंक हासिल करने वाले कौन हैं कबीर छिल्लर ? बताई इस सफलता के पीछे की स्ट्रेटेजी

राजस्थान इस सूची में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान से 4 विद्यार्थियों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किया है। इनमें कबीर छिल्लर, अर्णव गौतम, यशवर्धन व चिरंजीब कार शामिल हैं। अर्णव कोटा के ही निवासी हैं। कोटा कोचिंग क्लास रूम स्टूडेंट कबीर छिल्लर ने ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल की है। कबीर ने 300 में से 300 नम्बर अर्जित किए हैं। परिणाम में 100 परसेंटाइल क्लब में कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं है।