Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, धनिया, सरसों और रिफाइंड तेलों में तेजी

Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 150000 कट्टे की रही। गेहूं 25, चना 25, धनिया 200, सरसों 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2500 से 14000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन बेस्ट बोक्स 300 तेज रहा। किराना बाजार में रिफाइंड तेलों में 25 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।
भाव इस प्रकार रहे : गेहूं नया मिल. लस्टर 2270से 2325, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2370 से 2500, बेस्ट टुकड़ी 2500 से 2680, धान सुगन्धा 2800 से 3,801, धान (1509 ) 3400 से 4450, धान (1847) 3200 से 4401, धान (1718-1885) 4000 से 4650, धान (पूसा-1) 3000 से 4300, धान (1401-1886) 4100 से 4550, धान दागी 1500 से 3900, सोयाबीन 4500 से 5600, सोयाबीन बीज क्वालिटी 5600 से 5700, सरसों 6200 से 6801, अलसी 6800 से 7600, ज्वार शंकर 1700से 2300, ज्वार सफेद 2800से 5000, बाजरा 1800से 2050, मक्का लाल 1400 से 1700, मक्का सफेद 1600 से 2200 जौ नया 2100से 2350, तिल्ली 7000से 8500, मैथी नयी 5800से 6250 धनिया बादामी 11000से 12000 धनिया ईगल 12000से 12800धनिया रंगदार 13000से 15000, मूंग 6000से 7000,उड़द 4500 से 7600 चना देशी 4800 से 5350 चना मौसमी नया 5100 से 5150 चना पेप्सी 5100 से 5351] चना डंकी पुराना 4000 से 4600, चना काबुली 5500से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2690, चंबल 2650, सदाबहार 2455, लोकल रिफाइंड 2390, दीप ज्योति 2465, सरसों स्वास्तिक 2600, अलसी 2520 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 3290, कोटा स्वास्तिक 2900, सोना सिक्का 3200, कटारिया गोल्ड 2920 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 2060, अशोका 2690 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4230 से 4270 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी: मिल्क फूड 9150, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9200, नोवा 9150, अमूल 9700, मधुसूदन 9380, परम 9320 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 9000-9500, मोगर 10000-10500, चना दाल 6600-6800, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी में गिरावट, सोने में तेजी
सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी में गिरावट व सोने मेंं मामूली तेजी रही। चांदी के भाव 1500 रुपए की गिरावट के साथ 247500 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 154000 व शुद्ध सोने के भाव 154800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 154000
गोल्ड (22 k) :142593
गोल्ड (20 k) : 133913
गोल्ड (18 k) : 123200
गोल्ड (14 k) : 108451
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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