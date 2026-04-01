Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, धनिया, सरसों और रिफाइंड तेलों में तेजी

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं नया मिल. लस्टर 2270से 2325, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2370 से 2500, बेस्ट टुकड़ी 2500 से 2680, धान सुगन्धा 2800 से 3,801, धान (1509 ) 3400 से 4450, धान (1847) 3200 से 4401, धान (1718-1885) 4000 से 4650, धान (पूसा-1) 3000 से 4300, धान (1401-1886) 4100 से 4550, धान दागी 1500 से 3900, सोयाबीन 4500 से 5600, सोयाबीन बीज क्वालिटी 5600 से 5700, सरसों 6200 से 6801, अलसी 6800 से 7600, ज्वार शंकर 1700से 2300, ज्वार सफेद 2800से 5000, बाजरा 1800से 2050, मक्का लाल 1400 से 1700, मक्का सफेद 1600 से 2200 जौ नया 2100से 2350, तिल्ली 7000से 8500, मैथी नयी 5800से 6250 धनिया बादामी 11000से 12000 धनिया ईगल 12000से 12800धनिया रंगदार 13000से 15000, मूंग 6000से 7000,उड़द 4500 से 7600 चना देशी 4800 से 5350 चना मौसमी नया 5100 से 5150 चना पेप्सी 5100 से 5351] चना डंकी पुराना 4000 से 4600, चना काबुली 5500से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।