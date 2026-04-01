20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Weather : धोरों से भी ज्यादा तप रहा हाड़ौती, पारा @ 42 डिग्री

गर्मी चरम पर : प्रदेश का सबसे गर्मी शहर रहा कोटा

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Apr 20, 2026

मौसम की फाइल फोटो: पत्रिका

आमतौर पर सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों से भी इस बार हाड़ौती का पठारी क्षेत्र आगे निकल गया है। सोमवार को कोटा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 1 डिग्री बढ़कर 26.4 डिग्री पहुंच गया, जिससे रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है।

मौसम विभाग के अनुसार, बाड़मेर का तापमान 41.8 डिग्री, जैसलमेर में 41.1 डिग्री, फलौदी में 41.2 डिग्री और चितौड़गढ़ में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि इस समय प्रदेश का पठारी क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में है और तापमान के मामले में रेतीले इलाकों को पीछे छोड़ रहा है।

रात के पारे में भी वृदि्ध

विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी और शुष्क मौसम के कारण दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और रात में भी उमस के चलते आराम मिलना मुश्किल हो गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।

इनको बचने की जरूरत

- बुजुर्ग, बच्चे व बीमार व्यक्ति गर्मी के शिकार हो सकते हैं।

- लंबे समय तक धूप में रहने वाले व भारी काम करने वाले लोगों में बीमारी की संभावना बढ़ जाती है।

- उष्ण लहर का असर पालतू पशु पक्षियों व वन्यजीवों पर भी हो सकता है।

यह बचाव जरूरी

गर्मी से बचें व छायादार स्थान पर रहे।

निर्जलीकरण से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए।

ओआरएस, घर का बना पेय जैसे लस्सी, नींबू पानी आदि का प्रयोग खुद को हाइड्रेट रखने के लिए कर सकते हैं।

पशुओं पक्षी को बचाने की जरूरत है।

अगले पांच दिन और बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा। विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऊष्ण लहर (हीट वेव) चलने की भी संभावना है।

ऐसे बढ़ा पारा

13-38.3

14-41.5

15-41.1

16-41.6

17- 41.1

18-42.2

19- 42.1

20-42.0

अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

hot summer

कोटा

Rajasthan Weather News

summer news

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 07:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Weather : धोरों से भी ज्यादा तप रहा हाड़ौती, पारा @ 42 डिग्री

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, धनिया, सरसों और रिफाइंड तेलों में तेजी

Kota-Mandi-News
कोटा

Bear Attack: कोटा थर्मल पावर प्लांट में घूम रहा भालू, पीछे से कर्मचारी पर किया हमला, संभलने का नहीं मिला मौका

Bhalu Attack
कोटा

Kota Development: कोटा को मिलेगी 80 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, नई लिंक रोड, सड़क चौड़ीकरण समेत होंगे कई काम

Kota Road—Bridge Project-2
कोटा

Rajasthan: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, प्याज लदा ट्रक दूसरे वाहन में घुसा, ड्राइवर की हालत गंभीर

Truck Accident
कोटा

Kota News: सुप्रीम कोर्ट से 40 हजार से अधिक परिवारों को लगा बड़ा झटका, नहीं मिलेंगे मकानों के पट्टे, जानें पूरा मामला

Kota Chambal sanctuary issue, Chambal gharial sanctuary land dispute, Kota land denotification news, Rajasthan Supreme Court stay news, Chambal river area settlement issue, Kota housing patta problem, Rajasthan urban land issue, Chambal sanctuary boundary dispute, Kota property registration issue, Rajasthan environmental vs development debate, Mukundra Hills Tiger Reserve news, Kota civic problems residents, Rajasthan land rights issue, Chambal conservation controversy, Kota local news update
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.