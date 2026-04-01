Rajasthan Weather : धोरों से भी ज्यादा तप रहा हाड़ौती, पारा @ 42 डिग्री

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा। विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऊष्ण लहर (हीट वेव) चलने की भी संभावना है।