Pali Textile Units: पाली के 10 हजार श्रमिकों की आजीविका संकट में, भजनलाल सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद

श्रमिकों और उद्यमियों को पहली उम्मीद करीब एक सप्ताह पहले जगी थी, जब रीको की जयपुर में आयोजित बैठक में उद्यमियों ने ट्रीटमेंट प्लांट संख्या 7 बनाने पर सहमति जताई थी। अब सरकार से ट्रीटमेंट प्लांट संख्या 6 (जेडएलडी) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 13.50 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत करीब 15 किमी लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे फैक्टरियों का गंदा पानी जेडएलडी प्लांट तक पहुंचाकर उसका उपचार किया जा सकेगा।