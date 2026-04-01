Leopard Attack: खेत में काम कर रहे मासूम बेटे पर लैपर्ड का हमला, मां ने जान की बाजी लगाकर बचा ली उसकी जिंदगी

उनका कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से लैपर्ड का आतंक बना हुआ है और वह कई बार पशुओं पर भी हमला कर चुका है। इसके बावजूद कई बार सूचना देने के बाद भी विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द लैपर्ड को पकड़कर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं क्षेत्र में मां की वीरता के चर्चे हो रहे हैं।