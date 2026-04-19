Rajasthan Accident: दो बेटियों की डोली उठने से पहले ही मां की अर्थी उठी, घर में गूंजती रही सिसकियां, आंसुओं में डूब गई हर खुशी

इधर, क्षेत्र में एक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। कोथून-लालसोट नेशनल हाईवे पर लाडपुरा पुलिया के पास शनिवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार टोंक जिले के दतवास क्षेत्र के जगसरा गांव निवासी श्रीराम मीणा (25), पुत्र रोशनलाल मीणा और विराट मीणा (20), पुत्र शंकरलाल मीणा बाइक से लालसोट की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से आ रही तेज गति की कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिरकर कार की चपेट में आ गए। इस हादसे ने क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है।