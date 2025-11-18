Patrika LogoSwitch to English

Jaipur: घर में घुसी डेढ़ साल की मादा लेपर्ड पर लोगों ने बरसाए डंडे, पहाड़ी पर मिला शव, ये बोले गुस्साए वन्यजीव प्रेमी

Rajasthan News: जयपुर के नाहरगढ़ सेंचुरी के पास एक डेढ़ साल की मादा लेपर्ड को लोगों ने डंडों से पीटकर घायल कर दिया और बाद में उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू की है।

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 18, 2025

Play video

पीले गोले में डेढ़ साल की मादा लेपर्ड (फोटो: पत्रिका)

Female Leopard Beaten By Stick To Death: जयपुर के नाहरगढ़ सेंचुरी के समीप गुर्जर घाटी इलाके में लोगों के गुस्से का शिकार हुई डेढ़ साल की मादा लेपर्ड ने आखिरकार दम तोड़ दिया। सोमवार सुबह वन विभाग की टीम को सर्च अभियान के दौरान उसका शव पहाड़ी में मिला।

दूसरी ओर उसे डंडे से पीटने वाले आरोपियों को वन विभाग की टीम अब तक पकड़ नहीं पाई है। यहां तक कि उनकी पहचान भी नहीं हुई है। इसे लेकर वन्यजीव प्रेमियों में भारी रोष है। उन्होंने प्रदेश में लेपर्ड संरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं।

बताया जा रहा है कि लेपर्ड का मंगलवार को पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में वन अधिकारियों के ढीले रवैए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि आसपास रहने वाले ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है और हमलावरों की पहचान के लिए टीमें लगा दी गई है। वहीं कुछ लोगों के फरार होने की सूचना है। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि पिटाई के कारण घायल लेपर्ड ने दम तोड़ दिया।

पत्रिका ने उठाया था मामला

शुक्रवार देर रात डेढ़ वर्षीय मादा लेपर्ड शिकार की तलाश में गुर्जर घाटी स्थित एक घर में घुस गई। मवेशी को चपेट में लेने के बाद उसने एक महिला को पंजा मारकर चोटिल कर दिया। चीख-पुकार सुनकर महिला के परिजन और अन्य लोग जुट गए। लोगों ने जैसे-तैसे लेपर्ड को दबोच लिया। शनिवार को इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग लेपर्ड को डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे थे। इसे पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

