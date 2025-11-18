Jaipur: घर में घुसी डेढ़ साल की मादा लेपर्ड पर लोगों ने बरसाए डंडे, पहाड़ी पर मिला शव, ये बोले गुस्साए वन्यजीव प्रेमी

बताया जा रहा है कि लेपर्ड का मंगलवार को पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में वन अधिकारियों के ढीले रवैए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि आसपास रहने वाले ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है और हमलावरों की पहचान के लिए टीमें लगा दी गई है। वहीं कुछ लोगों के फरार होने की सूचना है। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि पिटाई के कारण घायल लेपर्ड ने दम तोड़ दिया।