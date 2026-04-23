पहले दोस्त की पत्नी का बलात्कार, फिर दिल्ली में IRS की बेटी का घोंटा गला, होटल से पकड़ा गया हाई प्रोफाइल केस का आरोपी

जयपुर। राजधानी दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने द्वारका स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में हुई हत्या का मामला प्रकाश में आने के बाद एक और मामला सामने आया है। अब अलवर में आरोपी की दोस्त की पत्नी ने बलात्कार का केस दर्ज कराया है। इसके पहले दिल्ली पुलिस आरोपी राहुल मीणा की तलाश में अलवर पहुंची थी।