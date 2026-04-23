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Kota Mandi Bhav : गेहूं में तेजी, सरसों व धनिया मंदा

लहसुन के भावों में भी 300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। आवक लगभग 14000 कट्टे रही। भाव 2500 से 13000 रहे। किराना बाजार में खादय तेलों में सि्थरता रही।

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Shailendra Tiwari

Apr 23, 2026

Kota Mandi

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भामाशाह मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 200000 कटृे की रही। गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। सरसों 50 और धनिया 200 रुपए मंदा रहा। लहसुन के भावों में भी 300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। आवक लगभग 14000 कट्टे रही। भाव 2500 से 13000 रहे। किराना बाजार में खादय तेलों में सि्थरता रही।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं नया मिल. लस्टर 2370 से 2450, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2450 से 2550, बेस्ट टुकड़ी 2550 से 2750, धान सुगन्धा 2800 से 3 801,धान (1509) 3400 से 4450, धान (1847) 3200 से4401, धान (1718-1885) 4000 से 4670, धान (पूसा-1) 3000 से 4300, धान (1401-1886) 4100 से 4550, धान दागी 1500 से 3900, सोयाबीन 4500 से 5750, सोयाबीन बीज क्वालिटी 5600 से 5850, सरसों 6200 से 6801, अलसी 6800 से 7600, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 2100 से 2350, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी नई 5800 से 6550, धनिया बादामी 11000 से 12000, धनिया ईगल 12000 से 13000,धनिया रंगदार 13000 से 15000, मूंग 6000 से 7000, उड़द 4500 से 7600, चना देशी 4800 से 5360, चना मौसमी नया 5100 से 5200, चना पेप्सी 5100 से 5301, चना डंकी पुराना 4000 से 4600, चना काबुली के भाव 5500 से 6500रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2690, चंबल 2650, सदाबहार 2520, लोकल रिफाइंड 2400, दीप ज्योति 2540, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2510 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3290, कोटा स्वास्तिक 2900, सोना सिक्का 3190, कटारिया गोल्ड 2910 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 2060, अशोका 2690 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4230 से 4270 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9150, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9200, नोवा 9150, अमूल 9700, मधुसूदन 9380, परम 9320 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 9000-9500, मोगर 10000-10500, चना दाल 6600-6800, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने व चांदी दोनों धातुओं के भावों में गिरावट आई। चांदी के भाव 500 की गिरावट के साथ 245500 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 100 रुपए की गिरावट के साथ 154000 व शुद्ध सोने के भाव 154800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 153500

गोल्ड (22 k) :142130

गोल्ड (20 k) : 133478

गोल्ड (18 k) : 122800

गोल्ड (14 k) : 108099

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

23 Apr 2026 07:19 pm

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