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Kota Mandi Bhav : गेहूं व लहसुन मंदे, सरसों तेज

लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 15,000 से 16,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। लहसुन में लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में रिफाइंड तेलों के भाव में मामूली नरमी रही।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 10, 2026

Kota Mandi

AI जनरेटेड फोटो

भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60,000 कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सरसों 50 रुपये प्रति क्विंटल तेज रही। लहसुन की आवक लगभग 13,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 15,000 से 16,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। लहसुन में लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में रिफाइंड तेलों के भाव में मामूली नरमी रही।

कृषि जिंसों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹/क्विंटल)
गेहूं नया मिल लस्टर2300 – 2400
गेहूं एवरेज टुकड़ी2400 – 2525
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2520 – 2600
धान सुगंधा2800 – 3201
धान (1509)3400 – 3650
धान (1847)3200 – 3601
धान (1718-1885)3800 – 4200
धान (पूसा-1)3000 – 3800
धान (1401-1886)3600 – 3850
धान दागी1500 – 3000
सोयाबीन6000 – 6800
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6850 – 7451
सरसों7200 – 7890
अलसी8000 – 9050
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1700 – 1900
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2350
तिल्ली7000 – 8500
मैथी नई5800 – 6600
धनिया बादामी11000 – 11500
धनिया ईगल11500 – 12200
धनिया रंगदार13000 – 14500
मूंग5000 – 7800
उड़द4500 – 6800
चना5200 – 5550
चना मौसमी नया5100 – 5600
चना पेप्सी5100 – 5701
चना डंकी (पुराना)4000 – 4600
चना काबुली5500 – 7000
लहसुन4400 – 15000
ऊटी लहसुन15000 – 16000

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/वस्तुभाव (₹/टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2630
चंबल2590
सदाबहार2460
लोकल रिफाइंड2370
दीप ज्योति2480
सरसों स्वास्तिक2780
अलसी तेल2540
मूंगफली (ट्रक)3250
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2825
मूंगफली सोना सिक्का3200
मूंगफली कटारिया गोल्ड2840
वनस्पति घी स्कूटर2100
वनस्पति घी अशोका2100

चीनी के भाव 4350 से 4400 रुपये प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी के भाव (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल एवं दालों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

वस्तुभाव (₹/क्विंटल)
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

कोटा सर्राफा बाजार: सोना-चांदी में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 7,000 रुपये घटकर 2,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोना 2,600 रुपये की गिरावट के साथ 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,47,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा।

गोल्ड कैरेटवार भाव (प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
24 कैरेट (99.5%)146500
22 कैरेट135648
20 कैरेट127391
18 कैरेट117200
14 कैरेट103169

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

10 Jun 2026 08:21 pm

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