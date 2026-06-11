Kota: महंत देवानंद हत्याकांड मामले में अपडेट, करीबी व्यक्ति ने ही भाड़े के बदमाशों से करवाया था मर्डर, सामने आया कारण

Kota Mahant Devanand Murder Case: कोटा के चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज की हत्या के छह दिन बाद पुलिस मामले के अहम आरोपियों तक पहुंच गई। इस हत्याकांड का खुलासा गुरुवार को किए जाने की संभावना है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार महंत की हत्या सुपारी देकर भाड़े के बदमाशों से करवाई गई थी। महंत के एक करीबी व्यक्ति ने ही हत्या की पूरी साजिश रची और बदमाशों से संपर्क स्थापित किया था। सूत्रों के मुताबिक महंत और उनके करीबी के बीच ट्रस्ट गठन को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या को अंजाम देने वाले बदमाश कोटा शहर के ही बताए जा रहे हैं जिनमें से एक-दो को पुलिस ने पकड़ लिया है।