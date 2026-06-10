री-नीट की तैयारी में जुटी थी महक, चाय पीकर पढ़ने बैठी और हमेशा के लिए सो गई

वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन साइलेंट अटैक से उसकी मौत ने परिवार को तोड़ दिया। पिता श्याम मीणा आढ़त व्यवसाय से जुड़े हैं। परिवार की बड़ी बेटी होने के कारण वह घर की उम्मीदों का केंद्र थी। अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। मां का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि छोटा भाई अब भी बहन के लौट आने की आस लगाए बैठा है।