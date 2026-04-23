Rajasthan News : जयपुर में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत, कार में शव लेकर कोटा पहुंचा पति

मृतका के भाई केशव वर्मा ने बताया कि उसकी बहन मीरा की शादी वर्ष 2013 में कोटा रेलवे स्टेशन क्षेत्र की सरस्वती कॉलोनी निवासी वीरेंद्र लोधी के साथ हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चलता रहा। बुधवार सुबह वीरेंद्र का फोन आया कि मीरा की तबीयत खराब है। कुछ देर बाद दोबारा कॉल कर उसने मौत की सूचना दी और कहा कि वह शव को कोटा लेकर आ रहा है।