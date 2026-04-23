Jaisalmer Firing: घर में अकेली महिला की गोली मारकर हत्या, सिर में हो गया बड़ा छेद, गांव में फैली सनसनी

गौरतलब है कि यह हत्या झिनझिनियाली गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित बीरे की ढाणी में हुई। हत्या का मामला सामने आते ही पुलिस जांच में जुट गई है और मामले की गुत्थी सुलझाने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुवार को जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर मृतका के परिजन और अन्य लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए।