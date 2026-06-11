Jaisalmer: महावीर हत्याकांड में आधा दर्जन आरोपी दस्तयाब, घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त

जैसलमेर. जिले के खुहड़ी थाना क्षेत्र में गत मंगलवार को युवक महावीर सिंह का अपहरण करने के बाद हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई नामजद रिपोर्ट में शामिल 6 जनों को दस्तयाब कर लिया है और घटना में शामिल एक वाहन को भी जब्त किया गया है। गौरतलब है कि गत 9 तारीख को जब महावीर सिंह पुत्र गोरधनसिंह निवासी म्याजलार अपने साथी भोपाल सिंह धानेली के साथ बाइक पर गांव जा रहा था, तब हमीर सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी म्याजलार आदि बोलेरो केम्पर गाडिय़ों में सवार होकर आए और उन्होंने महावीर सिंह को रुकवा कर उसके साथ मारपीट कर गाड़ी में ले जाकर सोडा गांव में रोड़ पर फेंक कर चले गए थे। जिसे सरकारी अस्पताल लाए जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस आशय की रिपोर्ट पर पुलिस थाना खुहड़ी में प्रकरण दर्ज किया गया है।