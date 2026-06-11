Jaisalmer : 25 वर्ष से अनदेखी… धूल उगल रहे हैंडपंप, ग्रामीण इलाकों में जल संकट गहराया

जिम्मेदार विभागों की उदासीनता के कारण हैंडपंप जमीदोज होकर शोपीस बन गए हैं, जिससे भीषण गर्मी और जल संकट के बीच आम जनता बूंद-बूंद पानी को तरस रही है। पिछले करीब ढाई दशकों में हैंडपंपों के जमींदोज होने और खराब होने के पीछे घटते भूजल स्तर और उचित रखरखाव की कमी मुख्य कारण हैं। जहां सरकार हर घर जल और नलों से पानी पहुंचाने के मिशन में जुटी है, वहीं ग्रामीण इलाकों में सूखे और खराब हैंडपंपों से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या जैसलमेर जिले के पोकरण उपखंड क्षेत्र और विशेषकर रामदेवरा इलाके में कहीं अधिक है। इसके अलावा तथ्य यह भी है कि जैसलमेर क्षेत्र से ज्यादा हैंडपंप पोकरण इलाके में स्थापित किए हुए हैं।