Jaisalmer News Video: नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिला सशक्तती करण पर मंथन

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिले जैसलमेर की महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक नेतृत्व तथा देश की सीमाओं की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देकर जिले का गौरव बढ़ा रही हैं। बालिका शिक्षा को महिला सशक्तीकरण की आधारशिला बताते हुए उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका अधिकतम लाभ लेने का संदेश दिया। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी ने कहा कि शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और रोजगार के अवसरों से जोड़ती है। उन्होंने सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने तथा महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। बाल कल्याण समिति के सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया ने बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी देते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के महत्व पर प्रकाश डाला। पुलिस विभाग के जालम सिंह ने साइबर अपराधों, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी।