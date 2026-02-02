जिम्मेदारों की बेरुखी बनी आम आदमी के कलह का कारण

शहर में पिछले तीन सालों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और नगर परिषद अभी तक इस समस्या का हल तो दूर लोगों को राहत तक नहीं दे पाए हैं। जलभराव की समस्या एक-दो कालोनी में नहीं बल्कि दो दर्जन कालोनियां इसकी जद में हैं...यानी अभी भी कई कालोनियों में भारी जलभराव हो रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात नर्सरी, हुण्डावाल नगर, गौशाला क्षेत्रों में बनी हुई है। जहां घरों के आगे तीन से चार फीट तक पानी भरा हुआ है। नगर परिषद ने नर्सरी और हुण्डावाला क्षेत्र में हो रही जलभराव को दूर करने घोंसला कालोनी के पास रेलवे ट्रेक पर पुलिया और कच्चे नाले का निर्माण कराया था। जिसके माध्यम से पानी की निकासी की जानी थी, लेकिन परिषद के आधू अधूरे कार्य क्षेत्र के लोगों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। सुबह जलनिकासी को लेकर घोंसला कालोनी के लोग आमने सामने हो गए।