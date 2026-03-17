राजस्थान पत्रिका का ‘बिटिया @वर्क’ 20 मार्च को, बेटियां बनाएं अपना विजन डॉक्यूमेंट

Patrika Group's 'Bitiya @Work' Campaign: पत्रिका समूह के 'बिटिया @वर्क' अभियान की थीम 'भविष्यवादी नवाचार और कार्यस्थल पर भविष्य का नेतृत्व' के तहत 20 मार्च को बेटियां अपने अभिभावकों के कार्यस्थल पर जाकर वहां की कार्यप्रणाली करीब से समझेंगी। इस अनुभव को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए जरूरी है कि बेटियां पहले से तैयारियां कर लें।